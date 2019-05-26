Трибунал ООН потребовал от России вернуть Украине арестованных моряков и корабли

В МИД напомнили, что инцидент в Керченском проливе не входит в юрисдикцию международного арбитража.

Москва. Россия должна немедленно освободить арестованных украинских моряков и вернуть буксир и два катера, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Такое решение принял международный трибунал ООН по морскому праву, пишет «Интерфакс».

По словам председателя суда Пака Чжин Хёна, в свою очередь Украине следует воздерживаться от действий, способных обострить спор.

Кроме того, Хён заявил, что трибунал даст возможность двум странам представить в суде свои версии инцидента.

«Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24 задержанных украинских моряков», - давил председатель.

Тем не менее, в МИДе России отметили, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого инцидента.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали украинские суда и моряков в Черном море. 24 членам экипажа предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.