play
pause
  • $ 64.61 ↑
  • € 72.32 ↑

В омской школе штукатурка обрушилась на выпускников во время последнего звонка

14:04, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
14:04, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
321
0
#школа\n#Омск\n#школьники\n#проверка\n#обрушение\n#праздник
Фото: pxhere.com
321
0

Следователи начали проверку.

Омск. Омская область. В Омске штукатурка обрушилась с потолка на школьников во время концерта, посвященного последнему звонку. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, следователи начали проверку.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая, в школе №147. Одна девочка получила ушибы.

Следователям предстоит выяснить причины произошедшего, когда в здании последний раз проводится ремонт и как в образовательном учреждении обеспечивается безопасность детей.

По результатам проверки правоохранители примут решение о возбуждении дела.

 

14:04, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
321
0
#школа\n#Омск\n#школьники\n#проверка\n#обрушение\n#праздник
МирТесен

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Невменяемый житель Ижевска надругался над школьницей и беременной женщиной

15:00, 18 мая, 2019
6056

Летевший из Москвы в Ижевск самолет вынужденно сел в Нижнекамске

4837
20:35, 23 мая, 2019

В инженерно-саперный полк в Удмуртии поступила новая техника

3175
10:00, 19 мая, 2019

Заморозки ожидаются в Удмуртии ночью и утром 19 мая

2395
14:00, 18 мая, 2019

20 мая в Удмуртии ожидаются заморозки

2380
14:00, 19 мая, 2019

Житель Якутии спас медвежонка от стаи собак

18:00, 18 мая, 2019
5387

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом «пьяном» мальчике в Балашихе

1469
12:44, 21 мая, 2019

В Иркутске осудили контрактника за взрыв в военной части

1149
16:46, 20 мая, 2019

МВД раскрыло сеть клиник с лжедокторами, обманувших 11 тыс пациентов

940
12:03, 21 мая, 2019

В Москве задержали женщину, которая бросила свою 2-летнюю дочь в поликлинике

819
15:32, 18 мая, 2019

Мальчик из России погиб от отравления в египетском отеле

16:32, 21 мая, 2019
2751

Участница британской группы «Spice Girls» потеряла зрение

1692
14:00, 19 мая, 2019

Смартфоны Huawei отключат от Android

1542
09:35, 20 мая, 2019

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после скандального видео

1211
15:56, 18 мая, 2019

Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов

1111
10:00, 19 мая, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 мая, 2019

Учения следственного управления СКР по Удмуртии

24 мая, 2019

Кофемолка - выпуск 75: Юлия Полетаева в гостях у Энвиля Касимова

24 мая, 2019