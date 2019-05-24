В омской школе штукатурка обрушилась на выпускников во время последнего звонка

Следователи начали проверку.

Омск. Омская область. В Омске штукатурка обрушилась с потолка на школьников во время концерта, посвященного последнему звонку. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, следователи начали проверку.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая, в школе №147. Одна девочка получила ушибы.

Следователям предстоит выяснить причины произошедшего, когда в здании последний раз проводится ремонт и как в образовательном учреждении обеспечивается безопасность детей.

По результатам проверки правоохранители примут решение о возбуждении дела.