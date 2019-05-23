В Хакасии в розыск объявили мужчину, пытавшегося задушить ребенка в детсаду

Довести свой замысел до конца злоумышленнику не удалось.

Черногорск. Хакасия. В Черногорске мужчина попытался задушить 7-летнюю девочку в детском саду. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Хакасии.

В среду, 22 мая, злоумышленник схватил ребенка и затащил за веранду. Там он руками сдавил девочке шею.

«Однако мужчине не удалось довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», - говорится в сообщении.

Душителя объявили в розыск в рамках уголовного дела о покушении на убийство ребенка. Следователи призвали граждан, владеющих информацией о преступнике, обращаться в управление.