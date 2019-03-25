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Замминистра образования Нижегородской области уволят после пьяного ДТП

17:05, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
17:05, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
129
0
#Нижний Новгород\n#авария\n#новости\n#происшествие
Фото: susanin.news
129
0

Информация о данном инциденте появилась в соцсетях, а затем была подтверждена официальными органами.

Нижегородская область. Заместителя министра образования Нижегородской области Владимира Шахназарова уволят с поста за пьяное ДТП. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Информация о ДТП с участием заместителя министра образования подтвердилась. Такие сотрудники не должны работать на госслужбе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жестко отреагировал на случившееся. С 26 марта Владимир Шахназаров покидает свой пост», - говорится в сообщении.

В соцсетях и местных СМИ распространилась информация, что замминистра неделю назад стал участником ДТП в Навашинском районе, при этом Шахназаров находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

17:05, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
129
0
#Нижний Новгород\n#авария\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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