Замминистра образования Нижегородской области уволят после пьяного ДТП

Информация о данном инциденте появилась в соцсетях, а затем была подтверждена официальными органами.

Нижегородская область. Заместителя министра образования Нижегородской области Владимира Шахназарова уволят с поста за пьяное ДТП. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Информация о ДТП с участием заместителя министра образования подтвердилась. Такие сотрудники не должны работать на госслужбе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жестко отреагировал на случившееся. С 26 марта Владимир Шахназаров покидает свой пост», - говорится в сообщении.

В соцсетях и местных СМИ распространилась информация, что замминистра неделю назад стал участником ДТП в Навашинском районе, при этом Шахназаров находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.