play
pause
  • $ 63.77 ↑
  • € 72.59 ↓

Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Омске

11:00, 24 марта, 2019
11:00, 24 марта, 2019
99
0
#дети\n#Омск\n#смерть\n#происшествие\n#пожар
Фото: Следственный комитет России
99
0

Следователи возбудили уголовное дело.

Омск. Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в одном из частных домов Омска. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, трагедия произошла ранним утром 24 марта.

«В результате острого отравления угарным газом погибли 57-летняя хозяйка дома, ее 30-летняя дочь и 2-летний внук, а также 44-летний сожитель дочери», - уточнили в СК.

По предварительным данным причиной пожара стало аварийное состояние печи, которой отапливался дом.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности).

11:00, 24 марта, 2019
99
0
#дети\n#Омск\n#смерть\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5411

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

4584
16:25, 22 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

4134
09:17, 20 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

3260
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2719
11:30, 19 марта, 2019

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

17:14, 22 марта, 2019
2776

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

2153
09:53, 20 марта, 2019

Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

1819
10:43, 23 марта, 2019

В Кирове мать, запершая на неделю 3-летнюю дочь в квартире, частично признала вину

1009
18:01, 19 марта, 2019

Европа вновь не признала итоги референдума в Крыму

941
16:30, 17 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
3899

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

2009
14:11, 20 марта, 2019

СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

1339
12:33, 17 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1230
14:43, 20 марта, 2019

Пилотов Boeing 737 Max 8 обучали с помощью приложения на iPad

824
18:00, 17 марта, 2019

Мультимедиа

Подписание контракта между Удмуртией и Китаем по экспорту молока

22 марта, 2019

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 марта, 2019

Открытие выставки Сергея Орлова в автосалоне Мерседес

22 марта, 2019