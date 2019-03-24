Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Омске

Следователи возбудили уголовное дело.

Омск. Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в одном из частных домов Омска. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, трагедия произошла ранним утром 24 марта.

«В результате острого отравления угарным газом погибли 57-летняя хозяйка дома, ее 30-летняя дочь и 2-летний внук, а также 44-летний сожитель дочери», - уточнили в СК.

По предварительным данным причиной пожара стало аварийное состояние печи, которой отапливался дом.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности).