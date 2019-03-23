Инцидент произошел из-за поломки заднего борта грузовика.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. 8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края в центре Петропавловска-Камчатского. Как сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» глава города Виталий Иваненко, произошло это из-за поломки заднего борта грузовика, перевозившего груз.

Виталий Иваненко В центре города из-за поломки заднего борта грузовика рассыпаны рыбные отходы. Хочу отметить оперативную работу сотрудников ГИБДД и Контрольного управления администрации. Виновные лица были...

Info24.ru сообщает, что водитель вез отходы с предприятия по переработке рыбы. Из-за поломки рыбные головы, потроха и хвосты рассыпались по улице. Водителя нашли через систему видеонаблюдения «Безопасный город» и задержали.

Сотрудники рыбного предприятия оперативно расчистили улицу, однако компанию всё равно оштрафуют за нарушение городских правил благоустройства.