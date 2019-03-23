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8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

20:10, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
20:10, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
229
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#благоустройство\n#город\n#рыба\n#Камчатка\n#происшествие
Фото: pxhere.com
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Инцидент произошел из-за поломки заднего борта грузовика.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. 8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края в центре Петропавловска-Камчатского. Как сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» глава города Виталий Иваненко, произошло это из-за поломки заднего борта грузовика, перевозившего груз.

 

Виталий Иваненко

В центре города из-за поломки заднего борта грузовика рассыпаны рыбные отходы. Хочу отметить оперативную работу сотрудников ГИБДД и Контрольного управления администрации. Виновные лица были...

 

 

Info24.ru сообщает, что водитель вез отходы с предприятия по переработке рыбы. Из-за поломки рыбные головы, потроха и хвосты рассыпались по улице. Водителя нашли через систему видеонаблюдения «Безопасный город» и задержали.

Сотрудники рыбного предприятия оперативно расчистили улицу, однако компанию всё равно оштрафуют за нарушение городских правил благоустройства.

20:10, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
229
0
#благоустройство\n#город\n#рыба\n#Камчатка\n#происшествие

 

 

 


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