Контрабандисты пытались провезти в Россию 150 попугаев

Стоимость животных составила около 150 тыс. рублей.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Пограничники задержали на российско-украинской границе контрабандистов. Нарушители пытались провезти в Россию 150 попугаев и декоративных птиц, сообщает Российская Газета.

Стоимость животных составила около 150 тыс. рублей.

Контрабандистов обнаружили с помощью новейших средств наблюдения.

В отношении нарушителей возбудили административное дело по статье «Ведение на государственной границе РФ хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов».