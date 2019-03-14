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Контрабандисты пытались провезти в Россию 150 попугаев

16:00, 14 марта, 2019
Анна Торхова
16:00, 14 марта, 2019
Анна Торхова
102
0
#Россия\n#пограничники\n#граница\n#птицы\n#деньги\n#контрабанда
Фото: pixabay.com
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Стоимость животных составила около 150 тыс. рублей.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Пограничники задержали на российско-украинской границе контрабандистов. Нарушители пытались провезти в Россию 150 попугаев и декоративных птиц, сообщает Российская Газета.

Стоимость животных составила около 150 тыс. рублей.

Контрабандистов обнаружили с помощью новейших средств наблюдения.

В отношении нарушителей возбудили административное дело по статье «Ведение на государственной границе РФ хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов».

16:00, 14 марта, 2019
Анна Торхова
102
0
#Россия\n#пограничники\n#граница\n#птицы\n#деньги\n#контрабанда

 

 

 


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