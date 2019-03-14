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В Воронежской области школьница умерла в лесу, не дождавшись помощи

10:00, 14 марта, 2019
Анна Торхова
10:00, 14 марта, 2019
Анна Торхова
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#дети\n#лес\n#школа\n#подростки\n#Воронеж\n#скорая помощь
Фото: pixabay.com
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Приехавшая на место «скорая» не нашла девочку и уехала.

Воронеж. Воронежская область. В Воронеже 15-летняя девочка умерла в лесу от переохлаждения. Незадолго до смерти подросток позвонила в службу «112», сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Воронежской области.

Трагедия произошла 10 марта 2019 года. Школьница вместе с подругами выпивала алкоголь, после чего убежала от них. Девочки не смогли догнать подругу, потеряв её из виду.

Около 23:00 девочка несколько раз звонила в службу «112», сообщив, что ей плохо. Диспетчер установил примерное местонахождение подростка и направил туда скорую помощь.

Прибывшие на место медики школьницу не нашла и уехали.

Тело девочки без следов насильственной смерти обнаружили 12 марта. По предварительной версии, смерть ребенка наступила от переохлаждения.

Кроме того, известно, что опекун погибшей обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении лишь на третьи сутки. Установлено также, что девочка и ранее уходила из дома и употребляла алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК России («Халатность»).

10:00, 14 марта, 2019
Анна Торхова
120
0
#дети\n#лес\n#школа\n#подростки\n#Воронеж\n#скорая помощь

 

 

 


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