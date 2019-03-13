В Кемеровской области при обрушении шахты погиб горняк

Всего на участке работали семь человек.

Кузбасс. Кемеровская область. На шахте «Карагайлинская» в Кемеровской области погиб горняк. Об этом сообщает Российская Газета.

Обрушение породы произошло вечером 12 марта. В это время на месте работали 7 горняков. Один мужчина попал под завалы.

Спасатели вытащили 39-летнего горняка и попытались оказать ему реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Выясняются причины обрушения.