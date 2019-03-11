Следствие попросило суд заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»

Евгения Данкевича обвиняют в растрате 34 млрд рублей.

Москва. Следственный комитет России ходатайствует о заочном аресте бывшего главы банка «Открытие» Евгения Данкевича. Как сообщает «Интерфакс», заявление рассмотрит Басманный суд Москвы.

Данкевича обвиняют в растрате 34 млрд рублей. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

В 2017 году Данкевич вступил в сговор с руководителями двух компаний – заемщиков банка «Открытие». Они выпустили на бирже 40 млн облигаций по цене 1 тыс. рублей. Данкевич в свою очередь дал указание выкупить данные облигации, зная, что их реальная стоимость вдвое ниже заявленной.