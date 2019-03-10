Подросток в Дагестане взял машину знакомых покататься и сбил трех девочек

Двум девочкам по три года, старшей – 12 лет.

Кизилюрт. Дагестан. Подросток в Дагестане без спроса взял покататься машину знакомых и сбил на ней трех девочек. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, инцидент произошел в селении Чонтаул Кизилюртовсковского района.

В гости к семье пришли знакомые. 14-летний парень без спроса взял ключи от их машины и решил прокатиться по окрестностям. На одной из проселочных дорог он сбил трех детей.

Двум пострадавшим девочкам по три года, еще одной - 12 лет. Младшие отделались ссадинами и испугом. Старшую с тупой травмой живота отправили в больницу.