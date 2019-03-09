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В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли створы дамбы

11:11, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
11:11, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#паводок\n#Санкт-Петербург\n#весна\n#наводнение
Фото: pixabay.com
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Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановили.

Санкт-Петербург. Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге утром субботы, 9 марта, задействовали комплекс защитных сооружений (КЗС). Об этом сообщается на сайте предприятия

Затворы КЗС начали движение на закрытие в 05:50 по местному времени. По уточнённым данным максимальный подъём уровня воды в акватории Невской губы (водомерный пункт «Горный институт») ожидается 9 марта 2019 в 13:00, по прогнозу +181 см. Это квалифицируется как «опасное наводнение».

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

11:11, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
35
0
#паводок\n#Санкт-Петербург\n#весна\n#наводнение

 

 

 


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