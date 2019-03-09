В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли створы дамбы

Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановили.

Санкт-Петербург. Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге утром субботы, 9 марта, задействовали комплекс защитных сооружений (КЗС). Об этом сообщается на сайте предприятия.

Затворы КЗС начали движение на закрытие в 05:50 по местному времени. По уточнённым данным максимальный подъём уровня воды в акватории Невской губы (водомерный пункт «Горный институт») ожидается 9 марта 2019 в 13:00, по прогнозу +181 см. Это квалифицируется как «опасное наводнение».

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.