Длившийся дольше месяца пожар на втором танкере в Черном море прекратился

Топливо на первом судне выгорело в конце февраля.

Москва. Пожар на иностранном танкере «Маэстро» прекратился в воскресенье, 3 марта. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Судно «Канди» перестало гореть 28 февраля.

В настоящий момент рядом с танкерами находится корабль ведомства, который обеспечивает безопасность.

«Ждем от судовладельца дальнейших решений», - сказали в пресс-службе.

Напомним, пожар на иностранных кораблях в нейтральных водах Черного моря начался 21 января. По предварительным данным, происшествие случилось при передаче топлива с одного борта на другой. В результате погибли 10 человек, еще 10 пропали без вести, 12 моряков удалось спасти.

Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.