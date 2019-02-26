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Метеорит назвали возможной причиной взрыва на российском судне в Японском море

13:29, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
13:29, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
93
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#метеорит\n#море\n#корабли\n#пожар
Фото: Судоходная Компания Гудзон
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Края пробоины сильно вогнуты внутрь.

Москва. Взрыв произошел в техническом помещении российского судна «Партизан» судовладельческой компании «Гудзон». Как пишет «Интерфакс», корабль плыл по Японскому морю в Южную Корею.

В понедельник, 25 января, пожар разгорелся в помещении, которое обычно используется как кладовая. Огонь потушили в течение 10 минут. Пострадавших нет.

В борту экипаж обнаружил пробоину правильной треугольной формы на высоте 6 м от ватерлинии. Края дыры были сильно вогнуты внутрь судна.

«Это дало основание предположить, что в борт попал какой-то посторонний предмет извне, снаружи, вызвавший такое повреждение», - сказал представитель «Гудзона» Валерий Улискин.

Однако что проделало отверстие и стало причиной взрыва - определить пока трудно.

«От элементарной халатности и небрежности в соблюдении правил пожарной безопасности до столкновения с каким-то плавучим или летающим объектом, попадание учебного или боевого снаряда, заложенной террористами бомбы, непреодолимой силы стихии в виде попадания осколка метеорита, а в море такие случаи происходят гораздо чаще, чем на суше», - пояснил он.

Отмечается, что взрыв повредил кладовые с инвентарем, электропроводку и швартовно-якорное устройство.

«Ремонтировать судно, скорее всего, будем в порту прибытия в Южной Корее», - сказал Улискин.

Судно застраховано. Госморнадзор проводит проверку по факту взрыва.

13:29, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
93
0
#метеорит\n#море\n#корабли\n#пожар

 

 

 


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