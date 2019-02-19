В Саратове лжечиновник брал миллионные взятки

За свою «работу» мужчина получил более 1 млн рублей.

Саратов. Саратовская область. В Саратове правоохранители ищут мошенника, который представлялся чиновником и обещал дать право проживания в муниципальном жилье. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по области, возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник действовал в период с 2012 по 2013 годы. Взятку лжечиновнику дали три жителя Саратова. За свою «работу» мужчина в общем получил более 1 млн рублей. При этом никаких действий по постановке людей на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий он не сделал.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также найти виновника.