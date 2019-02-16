В Ставрополье оштрафовали врача за смерть младенца

Во время сложных родов женщина была дома.





Ставропольский край. В Ставропольском крае заведующую акушерским отделением оштрафовали за смерть новорожденного. Об этом пишет «РГ».

Женщина совмещала свою должность с должностью врача акушера-гинеколога.

Когда рабочий день закончился, она уехала домой, хотя знала, что у одной из рожениц будут скорые и сложные роды. Вечером, когда у пациентки отошли воды, заведующая не приехала в больницу, а консультировала другую акушерку по телефону. Младенец скончался.

За халатные действия врача оштрафовали на 5 тыс. рублей. От уголовной ответственности женщину освободили после принесенных матери извинений. Кроме того, она впервые совершила преступление.