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В Ставрополье оштрафовали врача за смерть младенца

16:50, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
16:50, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Ставрополье\n#врач\n#халатность\n#гибель младенца
Фото: Pixabay
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Во время сложных родов женщина была дома.

Ставропольский край. В Ставропольском крае заведующую акушерским отделением оштрафовали за смерть новорожденного. Об этом пишет «РГ».

Женщина совмещала свою должность с должностью врача акушера-гинеколога.

Когда рабочий день закончился, она уехала домой, хотя знала, что у одной из рожениц будут скорые и сложные роды. Вечером, когда у пациентки отошли воды, заведующая не приехала в больницу, а консультировала другую акушерку по телефону. Младенец скончался.

За халатные действия врача оштрафовали на 5 тыс. рублей. От уголовной ответственности женщину освободили после принесенных матери извинений. Кроме того, она впервые совершила преступление.

16:50, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
85
0
#Ставрополье\n#врач\n#халатность\n#гибель младенца

 

 

 


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