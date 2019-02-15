На Урале вынесли приговор матери, отравившей водкой младенца

Остальных детей передали в приют.

Русская Теча. Челябинская область. Жительница села Русская Теча в Челябинской области отравила 3-месячного сына водкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

В мае 2017 года младенец не мог уснуть, поэтому мама пошла на радикальные меры и напоила сына. Медики обнаружили в организме малыша более 30 мл этилового спирта, что привело к смерти.

Суд приговорил женщину к 2 годам 4 месяцам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Отмечается, что у матери есть еще два ребенка 9 и 3 лет. Их передали в приют.