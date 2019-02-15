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18 человек задержали после массовой драки в московском кафе

11:59, 15 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:59, 15 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#драка\n#хулиганство\n#задержание
Фото: Рустам Билялов (Твиттер)
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По предварительной версии, участники конфликта применяли оружие.

Москва. 18 человек задержали правоохранители после массовой драки в московском кафе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ОМВД России по району Печатники.

Задержанных проверят на причастность к совершению противоправных действий. Правоохранители возбудили дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в драке участвовали сотни человек, однако в полиции эту информацию опровергли. Однако, по предварительным данным, на месте использовали оружие.

Источник агентства сообщил о двух пострадавших.  

11:59, 15 февраля, 2019
Дарья Снидкова
120
0
#Москва\n#драка\n#хулиганство\n#задержание

 

 

 


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