18 человек задержали после массовой драки в московском кафе

По предварительной версии, участники конфликта применяли оружие.

Москва. 18 человек задержали правоохранители после массовой драки в московском кафе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ОМВД России по району Печатники.

Задержанных проверят на причастность к совершению противоправных действий. Правоохранители возбудили дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в драке участвовали сотни человек, однако в полиции эту информацию опровергли. Однако, по предварительным данным, на месте использовали оружие.

Источник агентства сообщил о двух пострадавших.