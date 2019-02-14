play
pause
  • $ 66.54 ↑
  • € 75.05 ↑
Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате обрушения части дома

23:00, 14 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
23:00, 14 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
107
0
#Красноярск\n#обрушение дома\n#гибель людей\n#Следственный комитет России
107
0

На месте работают следователи и криминалисты.

Красноярск. В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате хлопка и обрушения части здания. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России вечером в четверг, 14 февраля.

Сообщается, что около 20:00 по местному времени в следственные органы Красноярска поступило сообщение о хлопке и частичном обрушении в многоквартирном доме, расположенном в частном секторе центрального района города. Из-од завалов извлекли тело женщины, личность которой устанавливается. По данному факту следственными органами СУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовно дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Информация о погибших и пострадавших уточняется. Ночью на месте работают следователи и криминалисты СУ СК России. Устанавливается местонахождение собственника здания. Расследование уголовного дела продолжается.

23:00, 14 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
107
0
#Красноярск\n#обрушение дома\n#гибель людей\n#Следственный комитет России

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4761

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4530
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4379
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3804
08:00, 11 февраля, 2019

Пожилую жительницу Удмуртии спасли из заснеженного дачного домика

2549
11:57, 10 февраля, 2019

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

14:41, 11 февраля, 2019
5516

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1558
16:00, 08 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

1093
16:54, 08 февраля, 2019

Минус 15 кг за неделю: тающего на глазах мужчину спасли хирурги из Кемерово

1090
15:45, 12 февраля, 2019

Помощника постпреда Кадырова в Крыму задержали по подозрению в вымогательстве

867
09:41, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
4062

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

3130
19:00, 12 февраля, 2019

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2576
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2180
19:13, 10 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1427
18:03, 09 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: ретро-форма «Ижстали» и нарушения при использовании грантов

Удмуртия в минуту: похищенный бензин и ремонт соцобъектов

13 февраля, 2019

Обыски владельца АЗС в Удмуртии, похищавшего бензин регионального МВД

13 февраля, 2019