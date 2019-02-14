В Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате обрушения части дома

На месте работают следователи и криминалисты.

Красноярск. В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате хлопка и обрушения части здания. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России вечером в четверг, 14 февраля.

Сообщается, что около 20:00 по местному времени в следственные органы Красноярска поступило сообщение о хлопке и частичном обрушении в многоквартирном доме, расположенном в частном секторе центрального района города. Из-од завалов извлекли тело женщины, личность которой устанавливается. По данному факту следственными органами СУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовно дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Информация о погибших и пострадавших уточняется. Ночью на месте работают следователи и криминалисты СУ СК России. Устанавливается местонахождение собственника здания. Расследование уголовного дела продолжается.