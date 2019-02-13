В Саратове двое детей едва не погибли от голода и холода в запертой квартире

СК начал доследственную проверку.

Саратов. Саратовская область. В Саратове обнаружили квартиру с детьми, оставленными дома в одиночестве без еды. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.

Прохожие заметили ребенка, который долго стоял на балконе без теплой одежды, и вызвали спасателей. В квартиру удалось попасть при помощи альпинистского снаряжения.

В жилище в антисанитарных условиях обнаружили еще одного ребенка – маленькую девочку. Взрослых в квартире не было, как и еды.

Медики, прибывшие на место, госпитализировали детей.

Правоохранители намерены принять решение о возбуждении дела в отношении родителей, оставивших малышей в опасности, а также в отношении должностных лиц органов опеки.