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Охранники торгового центра в Новороссийске повредили спину девочке-подростку

17:55, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
17:55, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
6
0
#дети\n#Краснодарский край\n#происшествие
6
0

Полиция проводит проверку случившегося.

Новороссийск. Краснодарский край. Охранники одного из торговых центров в Новороссийске повредили спину девочке-подростку. Как пишет Эхо Москвы, инцидент произошел еще 31 января, но известно о нем стало только сейчас.

Видео случившегося появилось в сети. На кадрах видно, как двое мужчин в форме тащат вверх по лестнице девочку, она громко кричит. По словам мамы школьницы, дочери сломали поясничный позвонок, сейчас девочка не может сидеть. Женщина уже написала заявление в полицию, которая начала проверку обстоятельств случившегося.

По одной из версий, охранникам не понравилось, что 15-летняя школьница якобы себя шумно вела, по другой девочку и её сестру попросили покинуть фуд-корт из-за того, что они не приобрели еду.

17:55, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
6
0
#дети\n#Краснодарский край\n#происшествие

 

 

 


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