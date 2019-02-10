Охранники торгового центра в Новороссийске повредили спину девочке-подростку

Полиция проводит проверку случившегося.

Новороссийск. Краснодарский край. Охранники одного из торговых центров в Новороссийске повредили спину девочке-подростку. Как пишет Эхо Москвы, инцидент произошел еще 31 января, но известно о нем стало только сейчас.

Видео случившегося появилось в сети. На кадрах видно, как двое мужчин в форме тащат вверх по лестнице девочку, она громко кричит. По словам мамы школьницы, дочери сломали поясничный позвонок, сейчас девочка не может сидеть. Женщина уже написала заявление в полицию, которая начала проверку обстоятельств случившегося.

По одной из версий, охранникам не понравилось, что 15-летняя школьница якобы себя шумно вела, по другой девочку и её сестру попросили покинуть фуд-корт из-за того, что они не приобрели еду.