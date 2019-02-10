Посетителям удалось выбраться из здания.

Оха. Сахалинская область. Торговый центр загорелся на Сахалине. Инцидент произошел в городе Оха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Около полудня воскресенья, 10 февраля, огонь вспыхнул в одноэтажном торговом центре. Пламя охватило потолок на первом этаже. Пожарный расчёт прибыл на место уже через пять минут.

«К этому времени все посетители (21 человек) уже самостоятельно покинули здание, пожарная сигнализация сработала без сбоев», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются. По факту случившегося начала проверку местная прокуратура.