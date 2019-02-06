play
pause
  • $ 65.57 ↓
  • € 74.91 ↓

Подсвечивал «КамАЗ» фонариком: виновника ДТП с 9 погибшими наказали в Якутии

14:14, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
14:14, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
137
0
#ДТП\n#авария\n#Якутия\n#лишение свободы.\n#гибель детей\n#гибель людей
Фото: Скрин с видео СКР
137
0

Приговор не вступил в законную силу.

Якутия. Пять с половиной лет колонии общего режима получил водитель «КамАЗА», виновный в смертельном ДТП в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Авария произошла в конце 2017 года на трассе «Колыма». У грузовика не работали фары, о чем водитель знал, поэтому установил на поверхность приборной панели включенный налобный фонарик «Эра».  

В итоге автомобиль в лобовую столкнулся с «уазиком» с 11 пассажирами, обе машины загорелись. В происшествии погибли 9 человек, еще 2 получили тяжкий вред здоровью.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме реального срока, мужчину лишили права управления транспортом на 2,5 года. Также виновника суд обязал выплатить потерпевшим 2,9 млн рублей за моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фонарик вместо фар

В Якутии мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 9 человек. Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 56-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.

14:14, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
137
0
#ДТП\n#авария\n#Якутия\n#лишение свободы.\n#гибель детей\n#гибель людей

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
7603

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

4851
09:19, 03 февраля, 2019

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

3625
10:11, 30 января, 2019

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

3238
11:29, 03 февраля, 2019

В Ижевске изменили схему движения троллейбусов 7, 10 и 14 маршрутов

2663
16:51, 30 января, 2019

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

13:48, 01 февраля, 2019
1444

В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

1185
14:52, 31 января, 2019

Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

1101
13:45, 30 января, 2019

Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга готовили еще один взрыв

986
18:00, 01 февраля, 2019

Бог простит: бабушка из Белгорода отдала мошенникам 43 млн рублей за икону

954
17:11, 01 февраля, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3111

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1559
11:54, 31 января, 2019

Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

1264
09:24, 30 января, 2019

Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

1231
16:00, 30 января, 2019

Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

1003
16:44, 02 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: визит Поветкина и светофор на Удмуртской

05 февраля, 2019

Нападение на микрофинансовую организацию

05 февраля, 2019

Исток Камы и старожилы Кулиги сто лет назад и сегодня

05 февраля, 2019