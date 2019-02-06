Подсвечивал «КамАЗ» фонариком: виновника ДТП с 9 погибшими наказали в Якутии

Приговор не вступил в законную силу.

Якутия. Пять с половиной лет колонии общего режима получил водитель «КамАЗА», виновный в смертельном ДТП в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Авария произошла в конце 2017 года на трассе «Колыма». У грузовика не работали фары, о чем водитель знал, поэтому установил на поверхность приборной панели включенный налобный фонарик «Эра».

В итоге автомобиль в лобовую столкнулся с «уазиком» с 11 пассажирами, обе машины загорелись. В происшествии погибли 9 человек, еще 2 получили тяжкий вред здоровью.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме реального срока, мужчину лишили права управления транспортом на 2,5 года. Также виновника суд обязал выплатить потерпевшим 2,9 млн рублей за моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.