Семь человек погибли в пожаре в центре Москвы

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.





Москва. Тела семи человек обнаружили на месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Возгорание произошло 4 февраля в одной из квартир, сообщила пресс-служба столичного СКР.

СМИ пишут, что один из погибших мог быть несовершеннолетним.

По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Расследование дела продолжается.