Следователи задержали владельца попавшего в смертельное ДТП автобуса под Калугой

В аварии погибли 7 человек, в том числе 3 детей.

Калуга. Калужская область. Владельца автобуса, который перевернулся в Калужской области, задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, в Бабынинском районе области в кювет опрокинулся автобус, перевозивший детей. В результате происшествия 7 человек погибли, 3 из которых дети. С места госпитализировали 33 человека, в том числе 27 ребят.

Погибшим детям было по 7 и 8 лет.

Владельцем автобуса является индивидуальным предпринимателем из города Ярцево в Смоленской области.

Следователи допрашивают очевидцев, изымают документацию, оценка будет дана и техническому состоянию автобуса, и действиям должностных лиц.

Осмотр места ДТП с автобусом 3 февраля 2019 года на территории Бабынинского района Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автобуса, перевозившего более 40 человек, большая часть из которых дети. По предварительным данным, свыше 30 человек пострадали, среди них есть погибшие. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.

«СК в очередной раз отмечает недостаточный уровень контроля за пассажирскими перевозками с большим количеством детей. <…> Хотелось бы еще раз напомнить всем лицам, которые берут на себя ответственность за перевозку детей, о необходимости неукоснительного следования установленным нормам, а в случае невозможности их исполнения - отказаться от поездок», - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.