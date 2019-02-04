play
pause
  • $ 65.66 ↑
  • € 75.15 ↓

Следователи задержали владельца попавшего в смертельное ДТП автобуса под Калугой

10:10, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:10, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
197
0
#ДТП\n#авария\n#Калужская область\n#гибель детей\n#гибель людей\n#задержание
Фото: СКР
197
0

В аварии погибли 7 человек, в том числе 3 детей.

Калуга. Калужская область. Владельца автобуса, который перевернулся в Калужской области, задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, в Бабынинском районе области в кювет опрокинулся автобус, перевозивший детей. В результате происшествия 7 человек погибли, 3 из которых дети. С места госпитализировали 33 человека, в том числе 27 ребят.

Погибшим детям было по 7 и 8 лет.

Владельцем автобуса является индивидуальным предпринимателем из города Ярцево в Смоленской области.

Следователи допрашивают очевидцев, изымают документацию, оценка будет дана и техническому состоянию автобуса, и действиям должностных лиц.

Осмотр места ДТП с автобусом

3 февраля 2019 года на территории Бабынинского района Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автобуса, перевозившего более 40 человек, большая часть из которых дети. По предварительным данным, свыше 30 человек пострадали, среди них есть погибшие. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.

«СК в очередной раз отмечает недостаточный уровень контроля за пассажирскими перевозками с большим количеством детей. <…> Хотелось бы еще раз напомнить всем лицам, которые берут на себя ответственность за перевозку детей, о необходимости неукоснительного следования установленным нормам, а в случае невозможности их исполнения - отказаться от поездок», - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

10:10, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
197
0
#ДТП\n#авария\n#Калужская область\n#гибель детей\n#гибель людей\n#задержание

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
5863

МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

4135
12:23, 29 января, 2019

Брата депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в организации казино

3954
11:45, 28 января, 2019

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

3570
09:19, 03 февраля, 2019

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

2965
10:11, 30 января, 2019

В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

09:31, 29 января, 2019
1226

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1177
13:48, 01 февраля, 2019

Россиянам могут дать возможность брать ипотечные каникулы

981
13:53, 29 января, 2019

В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

945
14:52, 31 января, 2019

Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

867
13:45, 30 января, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
2884

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1319
11:54, 31 января, 2019

Хибиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

1028
09:24, 30 января, 2019

Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

1016
16:00, 30 января, 2019

Порошенко подаст заявку на вступление Украины в Евросоюз

898
19:00, 29 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: итоги недели

01 февраля, 2019

Летим с «Ижавиа»

01 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: суд над Соловьевым и строительство приюта в Бураново

31 января, 2019