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20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

12:26, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:26, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
113
0
#дети\n#авария\n#новости\n#Калуга\n#происшествие
Фото: arzik2
113
0

Всего в транспорте было 47 человек.

Калуга. 20 детей пострадали в аварии автобуса в Калужской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД России.

ДТП произошло около 09:15 на 128 км автодороги Калуга – Вязьма. Автобус «МАН» опрокинулся в кювет.

Отмечается, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Транспорт следовал из Ярцево в Калугу и перевозил 47 пассажиров, 31 из которых несовершеннолетние. Дети ехали на соревнования.

В свою очередь, пресс-служба МЧС России сообщает о 21 пострадавшем.

«В 10:00 3 февраля на 37-м км автомобильной дороги регионального значения в Бабынинском районе, вблизи населенного пункта Извеково произошло опрокидывание на бок пассажирского автобуса. Предварительно в автобусе находились 47 человек, из них 31 ребенок. По уточненным данным, пострадали 21 человек, в том числе 20 детей», - сказали в пресс-службе.

12:26, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
113
0
#дети\n#авария\n#новости\n#Калуга\n#происшествие

 

 

 


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