Бог простит: бабушка из Белгорода отдала мошенникам 43 млн рублей за икону

Лик женщина купила за 50 тыс. рублей.

Белгород. Белгородская область. Пенсионерка из Белгорода отдала мошенникам около 43 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В 2012 году женщина купила икону за 50 тыс. рублей. Спустя 5 лет в доме пенсионерки раздался телефонный звонок. На том конце мужчина представился начальником отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля. По сведениям лже-полицейского, икону бабушке продали мошенники, которых уже наказали, и сейчас ей полагается крупная компенсация.

Тем не менее, добавил голос в трубке, необходимо перевести деньги на указанные счета для расходов на адвокатов. Женщина согласилась.

В период с сентября 2017 года по март 2018 года она переводила средства. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она пошла в полицию.

Правоохранители возбудили дело по факту мошенничества.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание», - сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.