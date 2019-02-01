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Бог простит: бабушка из Белгорода отдала мошенникам 43 млн рублей за икону

17:11, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17:11, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
183
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#пенсионеры\n#иконы\n#мошенники\n#Белгородская область
Фото: storyfox.ru
183
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Лик женщина купила за 50 тыс. рублей.

Белгород. Белгородская область. Пенсионерка из Белгорода отдала мошенникам около 43 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В 2012 году женщина купила икону за 50 тыс. рублей. Спустя 5 лет в доме пенсионерки раздался телефонный звонок. На том конце мужчина представился начальником отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля. По сведениям лже-полицейского, икону бабушке продали мошенники, которых уже наказали, и сейчас ей полагается крупная компенсация.

Тем не менее, добавил голос в трубке, необходимо перевести деньги на указанные счета для расходов на адвокатов. Женщина согласилась.

В период с сентября 2017 года по март 2018 года она переводила средства. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она пошла в полицию.

Правоохранители возбудили дело по факту мошенничества.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание», - сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

17:11, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
183
0
#пенсионеры\n#иконы\n#мошенники\n#Белгородская область

 

 

 


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