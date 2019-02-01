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Школьный автобус с детьми перевернулся в Башкирии

14:20, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
14:20, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#ДТП\n#Башкирия\n#авария\n#школьники\n#пострадавшие
Фото: Динар Гильмутдинов
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Двоим детям и сопровождающей понадобилась помощь медиков.

Башкирия. На 16 км трассы Учалы-Ахуново-Карагай в Башкирии опрокинулся школьный автобус. Сообщение опубликовала пресс-служба в блоге начальника УГИБДД по республике.

В пятницу, 1 февраля, за рулем «ПАЗа» находился 65-летний местный житель, в салоне, пристегнутые ремнями безопасности, сидели 9 детей и сопровождающая.

Водитель съехал в кювет, после чего автобус перевернулся на бок. Двоим десятиклассникам и женщине понадобилась помощь медиков.

На месте происшествия работает полиция.

14:20, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
251
0
#дети\n#ДТП\n#Башкирия\n#авария\n#школьники\n#пострадавшие

 

 

 


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