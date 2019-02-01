Школьный автобус с детьми перевернулся в Башкирии

Двоим детям и сопровождающей понадобилась помощь медиков.
Башкирия. На 16 км трассы Учалы-Ахуново-Карагай в Башкирии опрокинулся школьный автобус. Сообщение опубликовала пресс-служба в блоге начальника УГИБДД по республике.
В пятницу, 1 февраля, за рулем «ПАЗа» находился 65-летний местный житель, в салоне, пристегнутые ремнями безопасности, сидели 9 детей и сопровождающая.
Водитель съехал в кювет, после чего автобус перевернулся на бок. Двоим десятиклассникам и женщине понадобилась помощь медиков.
На месте происшествия работает полиция.