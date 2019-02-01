СКР завел дело после смерти россиянина в колонии Украины

Экспертиза установила, что человек умер из-за телесных повреждений.

Архангельская область. В Северодвинск доставили тело 45-летнего россиянина, отбывавшего наказание в колонии на Украине. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Специалисты установили, что смерть наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40 Львовской области. Мужчина умер из-за «совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела». Поэтому, следователи полагают, что смерть «наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц».

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть.