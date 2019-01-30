В Иркутске завели дело на мужчину, не спасшего детей из огня

Пока дом горел, мужчина курил.

Иркутск. В Иркутске возбудили дело на мужчину, не спасшего двух девочек 13 и 14 лет из пожара. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.

Трагедия произошла в 29 января в садоводстве «Сельстрой». В доме на тот момент находились три человека: две девочки и 40-летний сожитель одной из их матерей. Когда дом загорелся, одна из подростков позвонила спасателям. Пожарные, прибывшие на место, не успели спасти детей.

На допросе мужчина рассказал следователям, что как только увидел возгорание, сказал девочкам выходить на улицу. Сам же он выбрался из горящего дома и закурил. Не менее 5 минут мужчина провел на улице, ожидая, когда выйдут дети.

Сожителя подозревают в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Расследование продолжается.