Отца сенатора Арашукова задержали

Он проходит по делу о хищении 30 млрд рублей.

Москва. Советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова задержали по делу о хищении 30 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, Арашуков-старший причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на протяжении длительного времени.

Следователи совместно с ФСБ начали масштабную операцию в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах. Правоохранители установят другие эпизоды «преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям».

Напомним, 30 января также задержали Рауфа Арашукова – сына советника – по делам об организации преступного сообщества и убийствах.