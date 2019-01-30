play
pause
  • $ 66.34 ↑
  • € 75.88 ↑

Появились подробности задержания сенатора от Карачаево-Черкессии Арашукова

13:01, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
13:01, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
129
0
#Москва\n#убийство\n#преступная группа\n#задержание
Фото: СКР
129
0

Его подозревают в создании преступного сообщества и убийствах.

Москва. Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова подозревают в создании преступного сообщества и в убийствах. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.

По версии следствия, Арашуков причастен к убийству лидера республиканского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году.

По данным источника, трое фигурантов этого уголовного дела дали показания об организации преступления сенатором.

Аслан Жуков умер от нескольких выстрелов в марте 2010 года. Тогда подозреваемым фигурировал Расул Аджиев, у которого был конфликт с убитым. Тогда же его задержали.

Через 2 года суд признал Аджиева невиновным, однако в августе 2018 года мужчина написал явку с повинной, где утверждал, что именно он совершил преступление.

Как сообщила пресс-служба СКР, сейчас расследование возобновили по фактам убийства Жукова и убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова и других преступлений. Также силовики подтвердили задержание Арашукова.

«В ходе расследования получены данные о причастности к этим преступлениям <…> Рауфа Арашукова», - говорится в сообщении.

Также напомним, Фраллта Шебзухова убили в мае того же года. На мужчину напали трое неизвестных с бейсбольными битами. Советника застрелили.

Тогда же по делу об убийстве Шебзухова осудили четверых местныъ жителей. Им же вменяли убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.

13:01, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
129
0
#Москва\n#убийство\n#преступная группа\n#задержание

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

11:40, 23 января, 2019
4587

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

3624
15:03, 24 января, 2019

Прокуратура Удмуртии начала проверку на «Ижевском механическом заводе»

3453
16:31, 25 января, 2019

Житель Удмуртии получил 15 лет колонии за надругательство над школьницей

3003
14:00, 26 января, 2019

Компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода

2812
10:00, 27 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
4412

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

2200
09:59, 25 января, 2019

Закрыты школы и не ходят трамваи: Саратов утопает в снегу

1376
12:33, 25 января, 2019

На Алтае дети вынуждены добираться до школы, пролезая под вагонами

1321
13:29, 25 января, 2019

В Москве арестовали одного из свидетелей по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

985
15:50, 26 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2849

В аэропорту Алма-Аты сдали в багаж человека

2202
13:15, 24 января, 2019

Пассажиры китайской авиакомпании умилились огромному маламуту в самолете

1108
14:50, 25 января, 2019

Надежду Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

849
16:23, 26 января, 2019

Композитор Мишель Легран скончался во Франции

836
11:52, 26 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: стоимость проезда в Можге и фальшивый биткоин

29 января, 2019

Удмуртия в минуту: изменения в Минкультуры и этап кубка мира

28 января, 2019

Кофемолка - выпуск 69: Диана Мачулина в гостях у Энвиля Касимова

25 января, 2019