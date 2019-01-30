Появились подробности задержания сенатора от Карачаево-Черкессии Арашукова

Его подозревают в создании преступного сообщества и убийствах.

Москва. Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова подозревают в создании преступного сообщества и в убийствах. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.

По версии следствия, Арашуков причастен к убийству лидера республиканского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году.

По данным источника, трое фигурантов этого уголовного дела дали показания об организации преступления сенатором.

Аслан Жуков умер от нескольких выстрелов в марте 2010 года. Тогда подозреваемым фигурировал Расул Аджиев, у которого был конфликт с убитым. Тогда же его задержали.

Через 2 года суд признал Аджиева невиновным, однако в августе 2018 года мужчина написал явку с повинной, где утверждал, что именно он совершил преступление.

Как сообщила пресс-служба СКР, сейчас расследование возобновили по фактам убийства Жукова и убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова и других преступлений. Также силовики подтвердили задержание Арашукова.

«В ходе расследования получены данные о причастности к этим преступлениям <…> Рауфа Арашукова», - говорится в сообщении.

Также напомним, Фраллта Шебзухова убили в мае того же года. На мужчину напали трое неизвестных с бейсбольными битами. Советника застрелили.

Тогда же по делу об убийстве Шебзухова осудили четверых местныъ жителей. Им же вменяли убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.