Москвич открыл огонь по похитителям, вымогавшим 20 млн рублей

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Москва. В Москве похищенный мужчина открыл огонь по нападавшим. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РЕН-ТВ.

Неизвестные злоумышленники похитили водителя Mercedes-Benz Gelandewagen, посадили в отечественную легковую машину и повезли того домой за крупной суммой. Целью нападавших было получить от владельца «Гелендгвагена» 20 млн рублей.

Уже возле дома мужчина смог выбраться из плена и запрыгнуть в свою бронированную машину. Из своего укрытия похищенный начал стрелять по вымогателям и протаранил их машину. Один из похитителей оказался зажат в автомобиле.

Сейчас в центре столицы работают правоохранители.