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Два истребителя Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке

11:25, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
11:25, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
169
0
#Дальний Восток\n#истребители\n#крушение самолета
Фото: Википедия
169
0

Экипаж одного из самолетов катапультировался.

Дальний Восток. Два истребителя Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке. Об этом рассказал источник ТАСС, пишут «Известия».

В пятницу, 18 января, оба самолета шли со стороны моря. Экипаж одного из самолет катапультировался.

«О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно», — сообщает ТАСС.

Как пишет RT со ссылкой на источник РИА Новости, Су-34 пропал с радаров, а летевший рядом второй борт сообщил, что видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования.

Обстоятельства происшествия выясняются.

11:25, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
169
0
#Дальний Восток\n#истребители\n#крушение самолета

 

 

 


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