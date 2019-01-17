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Заказавший убийство родителей ради дома у моря в Сочи студент попал на видео

14:00, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
14:00, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
168
0
#семья\n#родители\n#Краснодарский край\n#Сочи\n#убийство
Фото: Пресс-служба СКР
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В роли киллеров выступили оперативники.

Сочи. Краснодарский край. В Сочи студент «заказал» убийство родителей и сестры ради дома у моря. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В роли киллеров выступили правоохранители, которые пообещали за 3 млн рублей устранить проблему молодого человека.

По плану сочинца, после исполнения «дела» он вступит в наследство, продаст дом и отдаст часть средств на оплату исполнителям.

На кадрах, опубликованных СКР, парень передает лже-киллерам охотничий нож, перчатки и маски для нападения. На вопрос оперативников о том, как будет вести себя парень после убийства, тот с улыбкой отвечает «как подобает сыну, со всеми слезами и тому прочее».

В настоящий момент дело 23-летнего жителя Сочи передали в суд.

Студент заказывает убийство семьи

В Сочи молодой человек предстанет перед судом по обвинению в приготовлении к убийству родителей и младшей сестры. Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.п."а,в,з" ч.2 ст.105 УК РФ).

14:00, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
168
0
#семья\n#родители\n#Краснодарский край\n#Сочи\n#убийство

 

 

 


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