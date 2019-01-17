Заказавший убийство родителей ради дома у моря в Сочи студент попал на видео

В роли киллеров выступили оперативники.

Сочи. Краснодарский край. В Сочи студент «заказал» убийство родителей и сестры ради дома у моря. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В роли киллеров выступили правоохранители, которые пообещали за 3 млн рублей устранить проблему молодого человека.

По плану сочинца, после исполнения «дела» он вступит в наследство, продаст дом и отдаст часть средств на оплату исполнителям.

На кадрах, опубликованных СКР, парень передает лже-киллерам охотничий нож, перчатки и маски для нападения. На вопрос оперативников о том, как будет вести себя парень после убийства, тот с улыбкой отвечает «как подобает сыну, со всеми слезами и тому прочее».

В настоящий момент дело 23-летнего жителя Сочи передали в суд.