play
pause
  • $ 67.08 ↓
  • € 76.95 ↓

Взрыв на заводе под Санкт-Петербургом обрушил часть цеха

14:01, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
14:01, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
138
0
#взрыв\n#завод\n#Ленинградская область\n#пострадавшие.
Фото: 360tv.ru
138
0

Пострадали три человека.

Ленинградская область. На химзаводе «Полипласт» в Ленинградской области произошел взрыв в среду, 16 января. Об этом пишут «Известия» со ссылками на «Интерфакс» и ТАСС.

В результате инцидента пострадали три человека.

Из-за хлопка обрушилась часть цеха по производству химических добавок. Площадь составила 50 кв.м.

Вероятный эпицентр мог находиться на складе, где хранятся бочки с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

В настоящий момент пожар локализован.

По данным 78.ru, взрывная волна выбила стекла в домах в радиусе 3 км. Сотрудники эвакуировались еще до происшествия. По словам работницы, они заметили пожар и были уже на улице, когда прогремел взрыв.

 up: По последним данным, пострадали четыре человека

14:01, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
138
0
#взрыв\n#завод\n#Ленинградская область\n#пострадавшие.

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4444

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

4008
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2578
16:30, 11 января, 2019

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2522
12:10, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2121
09:00, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2617

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2239
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1941
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1857
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1285
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
6312

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1325
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1136
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

1049
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

988
18:30, 11 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: ФАС против правительства и новое дело Людмилы Гуляшиновой

Удмуртия в минуту: довольные жители Ижевска и вся правда о насвае

15 января, 2019

Задержание преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия

15 января, 2019