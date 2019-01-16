Взрыв на заводе под Санкт-Петербургом обрушил часть цеха

Пострадали три человека.

Ленинградская область. На химзаводе «Полипласт» в Ленинградской области произошел взрыв в среду, 16 января. Об этом пишут «Известия» со ссылками на «Интерфакс» и ТАСС.

В результате инцидента пострадали три человека.

Из-за хлопка обрушилась часть цеха по производству химических добавок. Площадь составила 50 кв.м.

Вероятный эпицентр мог находиться на складе, где хранятся бочки с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

В настоящий момент пожар локализован.

По данным 78.ru, взрывная волна выбила стекла в домах в радиусе 3 км. Сотрудники эвакуировались еще до происшествия. По словам работницы, они заметили пожар и были уже на улице, когда прогремел взрыв.

up: По последним данным, пострадали четыре человека.