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Массовое ДТП в Воронежской области унесло жизни 8 человек

11:05, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
11:05, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
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#ДТП\n#авария\n#Воронеж\n#гибель людей
Фото: Даниил Просвирин/( vk.com)
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Правоохранители возбудили дело.

Воронежская область. Массовая авария из трех автомобилей унесла жизни 8 человек в Нижнедевицком районе Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Во вторник, 15 января, на 166 км автодороги Р-298 «Курск –Борисоглебск» «Лексус» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Киа-Рио» и «Тойотой Лэнд Крузер». В результате автомобили загорелись.

Все три водителя, один пассажир «Лексуса» и четыре человека, находившиеся в салоне «Тойоты», погибли.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

«Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественные доказательства», - сообщила руководитель пресс-службы областного министерства Наталья Куликова.

 

 

11:05, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
200
0
#ДТП\n#авария\n#Воронеж\n#гибель людей

 

 

 


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