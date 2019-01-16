Массовое ДТП в Воронежской области унесло жизни 8 человек

Правоохранители возбудили дело.

Воронежская область. Массовая авария из трех автомобилей унесла жизни 8 человек в Нижнедевицком районе Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Во вторник, 15 января, на 166 км автодороги Р-298 «Курск –Борисоглебск» «Лексус» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Киа-Рио» и «Тойотой Лэнд Крузер». В результате автомобили загорелись.

Все три водителя, один пассажир «Лексуса» и четыре человека, находившиеся в салоне «Тойоты», погибли.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

«Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественные доказательства», - сообщила руководитель пресс-службы областного министерства Наталья Куликова.