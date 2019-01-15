Пострадавшими в результате взрыва в Шахтах признали 93 человека

Погибли два человека.



Шахты. Ростовская область. Пострадавшими в трагедии в ростовских Шахтах признали 93 человека. Как пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС, имеется в виду и материальный ущерб, причиненный после взрыва газа.

По последним данным, погибли два человека, двоих госпитализировали, семь человек достали из-под завалов, поиски еще троих продолжаются.

16 января объявили днем траура.

Напомним, взрыв бытового газа произошел утром 14 января в квартире на 9 этаже жилого дома. В результате обрушились перекрытия 8 и 9 этажей. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.