В Якутии провалились под лед два бензовоза

Водители не пострадали.
Якутия. Два бензовоза провалились под лед в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС во «ВКонтакте».
Водители спецтранспорта решили перебраться через реку Алдан, минуя официальную ледовую переправу Мегино-Алдан – Хандыга, находящуюся поблизости.
Лед не выдержал веса автомобилей с цистернами по 30 кубических метров каждая, наполненных дизелем, и машины провалились по колеса. Кроме того, водители не соблюдали необходимую дистанцию.
Мужчины самостоятельно выбрались из салонов, работы по извлечению автомобилей начали спецслужбы.
Топливо перелили в другие бензовозы, приехавшие на место.