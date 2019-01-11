В Якутии провалились под лед два бензовоза

Водители не пострадали.

Якутия. Два бензовоза провалились под лед в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС во «ВКонтакте».

Водители спецтранспорта решили перебраться через реку Алдан, минуя официальную ледовую переправу Мегино-Алдан – Хандыга, находящуюся поблизости.

Лед не выдержал веса автомобилей с цистернами по 30 кубических метров каждая, наполненных дизелем, и машины провалились по колеса. Кроме того, водители не соблюдали необходимую дистанцию.

Мужчины самостоятельно выбрались из салонов, работы по извлечению автомобилей начали спецслужбы.

Топливо перелили в другие бензовозы, приехавшие на место.