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В Москве затопило Тушинский автомобильный тоннель

13:03, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
13:03, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
486
0
#Москва\n#потоп\n#вода\n#происшествие
Фото: pxhere.com
486
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Никто не пострадал.

Москва. В Тушинском тоннеле на северо-западе Москвы остановили движение из-за затопления. Об этом сообщила пресс-служба столичного центра дорожного движения.

Как пишет «РГ» со ссылкой на ТАСС, причиной затопления стал провал грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы на примерной площади в 50 кв.м. Также есть сообщения о скоплении воды в подземном переходе на улицу Свободы. На момент происшествия в тоннеле не было автомобилей, никто не пострадал.

Движение перекрыто в сторону улицы Свободы, водителей просят искать пути объезда.

Как пишет портал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной затопления стал прорыв дамбы около Волоколамского шоссе.

Также источник сообщил, что канализация не в состоянии справиться с таким объемом воды, поэтому затопление продолжается.

Тушинский тоннель в Москве затопило из-за прорыва дамбы

Подпишитесь на канал 360: https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ?sub_confirmation=1 ЧП произошло на канале имени Москвы около Волоколамского шоссе. Там прорвало дамбу, в результате вода затопила Тушинский тоннель. Об этом сообщил источник в экстренных службах. Смотрите полное видео тут: Видео прислано через приложение "Репортер 360". Ссылки для скачивания iOS: https://goo.gl/cBuVLb Android: https://goo.gl/6vSR8G #тоннель #затопило Официальный YouTube канал 360.

13:03, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
486
0
#Москва\n#потоп\n#вода\n#происшествие

 

 

 


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