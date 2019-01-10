В Москве затопило Тушинский автомобильный тоннель

Никто не пострадал.
Москва. В Тушинском тоннеле на северо-западе Москвы остановили движение из-за затопления. Об этом сообщила пресс-служба столичного центра дорожного движения.
Как пишет «РГ» со ссылкой на ТАСС, причиной затопления стал провал грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы на примерной площади в 50 кв.м. Также есть сообщения о скоплении воды в подземном переходе на улицу Свободы. На момент происшествия в тоннеле не было автомобилей, никто не пострадал.
Движение перекрыто в сторону улицы Свободы, водителей просят искать пути объезда.
Как пишет портал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной затопления стал прорыв дамбы около Волоколамского шоссе.
Также источник сообщил, что канализация не в состоянии справиться с таким объемом воды, поэтому затопление продолжается.
Тушинский тоннель в Москве затопило из-за прорыва дамбы
Подпишитесь на канал 360: https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ?sub_confirmation=1 ЧП произошло на канале имени Москвы около Волоколамского шоссе. Там прорвало дамбу, в результате вода затопила Тушинский тоннель. Об этом сообщил источник в экстренных службах. Смотрите полное видео тут: Видео прислано через приложение "Репортер 360". Ссылки для скачивания iOS: https://goo.gl/cBuVLb Android: https://goo.gl/6vSR8G #тоннель #затопило Официальный YouTube канал 360.