В Москве затопило Тушинский автомобильный тоннель

Никто не пострадал.

Москва. В Тушинском тоннеле на северо-западе Москвы остановили движение из-за затопления. Об этом сообщила пресс-служба столичного центра дорожного движения.

Как пишет «РГ» со ссылкой на ТАСС, причиной затопления стал провал грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы на примерной площади в 50 кв.м. Также есть сообщения о скоплении воды в подземном переходе на улицу Свободы. На момент происшествия в тоннеле не было автомобилей, никто не пострадал.

Движение перекрыто в сторону улицы Свободы, водителей просят искать пути объезда.

Как пишет портал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной затопления стал прорыв дамбы около Волоколамского шоссе.

Также источник сообщил, что канализация не в состоянии справиться с таким объемом воды, поэтому затопление продолжается.