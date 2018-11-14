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Очевидцы опубликовали видео последствия аварии двух грузовиков в Москве

18:30, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
18:30, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
639
0
#ДТП\n#видео\n#Москва\n#авария
Фото: Скрин
639
0

Трассу завалило асфальтом.

Москва. На Варшавском шоссе Москвы произошла авария с участием двух грузовых машин. Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного ГИБДД, столкнулись «ГАЗель» и грузовик, перевозивший асфальт.  

Инцидент произошел в 13:04 в среду, 14 ноября. Пострадавших нет.

Перевернувшиеся грузики заняли две полосы, поэтому на дороге образовалась огромная пробка. Сотрудники ГИБДД регулируют движение и устанавливают причины аварии.

 

Два грузовика перевернулись на Варшавском шоссе в Москве, опубликовано видео

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Варшавском шоссе в Москве: перевернулись два грузовика. Подробнее: https://riafan.ru/region/msk/1120863-dva-gruzovika-perevernulis-na-varshavskom-shosse-v-moskve-opublikovano-video

18:30, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
639
0
#ДТП\n#видео\n#Москва\n#авария

 

 

 


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