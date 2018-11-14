Очевидцы опубликовали видео последствия аварии двух грузовиков в Москве

Трассу завалило асфальтом.

Москва. На Варшавском шоссе Москвы произошла авария с участием двух грузовых машин. Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного ГИБДД, столкнулись «ГАЗель» и грузовик, перевозивший асфальт.

Инцидент произошел в 13:04 в среду, 14 ноября. Пострадавших нет.

Перевернувшиеся грузики заняли две полосы, поэтому на дороге образовалась огромная пробка. Сотрудники ГИБДД регулируют движение и устанавливают причины аварии.