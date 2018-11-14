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В Екатеринбурге наехавшего на троих человек водителя обвинили в покушении на убийство

17:30, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
17:30, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
86
0
#Следственный комитет\n#авария\n#покушение\n#Екатерибург\n#убийство\n#пострадавший ребенок\n#пострадавшие
Фото: pxhere.com
86
0

Мужчина, женщина и двухлетний ребенок сейчас в больнице.

Екатеринбург. Свердловская область. В Екатеринбурге на улице Фрумана водитель «Хонды» наехал на троих человек. Как сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области, автомобиль двигался по тротуару.

В результате происшествия пострадали мужчина, женщина и двухлетний ребенок в коляске. Сейчас им оказывают медпомощь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения по убийство троих человек.

По версии следователей, мужчина 1968 года рождения намеренно совершил злодеяние, «поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем».

Будут проведены судебно-медицинские, автотехнические и другие экспертизы.

Уголовным делом занимается отдел по расследованию особо важных дел.

 

17:30, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
86
0
#Следственный комитет\n#авария\n#покушение\n#Екатерибург\n#убийство\n#пострадавший ребенок\n#пострадавшие

 

 

 


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