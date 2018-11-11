«Вы не человек»: на Кубани уволили врача, отказавшую пациентке в рецепте на инсулин

Роликом, опубликованным в сети, заинтересовались следователи.

Станица Северская. Краснодарский край. В Краснодарском крае уволили врача, которая отказалась выдавать пациентке рецепт на инсулин. Об этом пишет Эхо Москвы со ссылкой на ТАСС.

Видео случившегося появилось в интернете накануне, 10 ноября. Камера запечатлела, как врач отказалась выписать рецепт на инсулин девушке, из-за того, что та пришла без записи. Женщина в белом халате выкрикивала: «Хоть сдохните здесь» и «Вы не человек» в лицо пациентке.





После того, как роликом заинтересовались следователи, главврач больницы заявила, что врача уволили, а пациентке выписали рецепт на инсулин на три месяца.