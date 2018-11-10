Два человека пострадали во время пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки под кровлей.

Санкт-Петербург. В результате пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге пострадали два человека. Как сообщают Вести.ру, это сотрудник магазина и покупатель. По предварительной версии, первый получил травму после прыжка с высоты стеллажа, а второй отравился продуктами горения.

Напомним, что крыша магазина загорелась утром в субботу, 10 ноября. Наиболее вероятной версией возникновения огня называют неисправность электропроводки под кровлей.

По последним данным, кровля по всей площади здания — порядка 3,8 тысячи квадратных метра. Пожар локализован. Гипермаркет занимает отдельное здание, и распространение огня удалось предотвратить.