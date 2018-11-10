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Два человека пострадали во время пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге

14:21, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
14:21, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
673
0
#торговля\n#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#пожар
Фото: life.ru
673
0

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки под кровлей.

Санкт-Петербург. В результате пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге пострадали два человека. Как сообщают Вести.ру, это сотрудник магазина и покупатель. По предварительной версии, первый получил травму после прыжка с высоты стеллажа, а второй отравился продуктами горения.

Напомним, что крыша магазина загорелась утром в субботу, 10 ноября. Наиболее вероятной версией возникновения огня называют неисправность электропроводки под кровлей.

По последним данным, кровля по всей площади здания — порядка 3,8 тысячи квадратных метра. Пожар локализован. Гипермаркет занимает отдельное здание, и распространение огня удалось предотвратить.

14:21, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
673
0
#торговля\n#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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