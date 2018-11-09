play
pause
  • $ 66.22 ↑
  • € 75.67 ↓

В Красноярске чиновницы присваивали подарки для ветеранов

15:36, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
15:36, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
997
0
#ветераны\n#Великая Отечественная Война\n#Красноярск\n#подарки\n#мошенничество
Фото: Логиновский Денис/ Википедия
997
0

Подозреваемых задержали.

Красноярск. Красноярский край. В Красноярске задержали сотрудниц краевого министерства соцполитики по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба областного СКР.

В ходе обыска квартир двух чиновниц силовики нашли бытовую технику, которая приобреталась для ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них чайники и мультиварки.

По версии следствия, женщины с февраля по июнь 2018 года заключили 25 госконтрактов на приобретение подарков. Соглашения было оформлены с коммерческой фирмой, которой руководили родственники одной из подозреваемых.  

Подарки, полученные лишь по одному из контрактов, дошли до адресатов полностью, еще два исполнены частично. С остальных вероятные мошенницы выручили более 2 млн рублей.

В скором времени для бывших первого заместителя министра социальной политики и ее подчинённой – начальника отдела по вопросам ветеранов, изберут меру пресечения. 69-летний родственник-коммерсант обязан явиться в отдел.

Расследование уголовного дела продолжается.

15:36, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
997
0
#ветераны\n#Великая Отечественная Война\n#Красноярск\n#подарки\n#мошенничество

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

11:13, 04 ноября, 2018
19477

Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

9982
10:00, 04 ноября, 2018

Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

9372
17:25, 06 ноября, 2018

Водитель в Ижевске насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

9229
11:00, 08 ноября, 2018

Три человека погибли при столкновении легковушки с фурой под Ижевском

7805
13:31, 06 ноября, 2018

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

15:40, 07 ноября, 2018
7396

ФСИН Амурской области объяснило фото осужденного с икрой и шашлыками

3248
09:30, 07 ноября, 2018

Суд Уфы арестовал двоих из подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы МВД

2430
15:48, 02 ноября, 2018

Сын Михаила Боярского опубликовал фото отца без шляпы

2420
13:30, 06 ноября, 2018

Российские автоперевозчики потребовали заблокировать сервис BlaBlaCar в России

2220
13:54, 03 ноября, 2018

Двести студентов в Казахстане вышли на ночные улицы с битами, ножами и кастетами

14:50, 05 ноября, 2018
53127

Девять стран отозвали признание независимости Косово

2278
10:55, 05 ноября, 2018

Туристы засняли радующихся первому снегу панд в Китае

2117
09:26, 02 ноября, 2018

Остров исчез около берегов Японии

2033
15:39, 03 ноября, 2018

Во Флориде мужчина устроил стрельбу в студии йоги

1953
10:38, 03 ноября, 2018

Мультимедиа

Взрыв в жилом доме Ижевска

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Удмуртия в минуту: ремонт туберкулезной больницы и решение проблемы ипподрома

08 ноября, 2018