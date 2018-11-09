В Красноярске чиновницы присваивали подарки для ветеранов

Подозреваемых задержали.

Красноярск. Красноярский край. В Красноярске задержали сотрудниц краевого министерства соцполитики по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба областного СКР.

В ходе обыска квартир двух чиновниц силовики нашли бытовую технику, которая приобреталась для ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них чайники и мультиварки.

По версии следствия, женщины с февраля по июнь 2018 года заключили 25 госконтрактов на приобретение подарков. Соглашения было оформлены с коммерческой фирмой, которой руководили родственники одной из подозреваемых.

Подарки, полученные лишь по одному из контрактов, дошли до адресатов полностью, еще два исполнены частично. С остальных вероятные мошенницы выручили более 2 млн рублей.

В скором времени для бывших первого заместителя министра социальной политики и ее подчинённой – начальника отдела по вопросам ветеранов, изберут меру пресечения. 69-летний родственник-коммерсант обязан явиться в отдел.

Расследование уголовного дела продолжается.