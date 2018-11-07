В Усолье-Сибирском в Иркутской области ввели режим ЧС из-за угрозы заражения химикатами

С завода химической промышленности продолжается массовое хищение.

Усолье-Сибирское. Иркутская область. Власти города Усолье-Сибирское в Иркутской области ввели режим ЧС. Как пишет «Российская газета», причиной послужили опасения в массовом отравлении жителей отходами заброшенного химического завода.

«На территории ООО «Усольехимпром» продолжается массовое хищение объектов, предназначенных для снабжения населения города важными для жизни ресурсами, а также распространение по всей территории Иркутской области демонтированных строительных материалов, зараженных химическими отходами, которое может повлечь за собой нанесение вреда здоровью людей и окружающей среде», - объяснили изданию ситуацию в мэрии.

Введение режима ограничило допуск людей на территорию завода.

За 2018 год на предприятии зафиксированы многочисленные ЧП. Они связаны с хищением и отсутствием военизированной охраны на заброшенном предприятии. В том числе в конце лета из-за этого произошла утечка крайне токсичных хлористых соединений. Скорее всего злоумышленники хотели распилить металл и перевернули цистерну с содержащими хлорхимикатами. В городе объявили тревогу, жителей просили не покидать дома и не открывать окна.

Режим ЧС сохранится до тех пор, пока не будет организована круглосуточная военизированная охрана предприятия.

В СССР «Усольехимпром» являлся крупнейшим предприятием за Уралом химической промышленности. В 2016 году завод «Усолье-Сибирский силикон», работающий на его базе, признали банкротом.