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В Усолье-Сибирском в Иркутской области ввели режим ЧС из-за угрозы заражения химикатами

13:25, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
13:25, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
818
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#чрезвычайная ситуация\n#химия\n#заводы\n#хищение\n#Иркутская область
Фото: kiev.vgorode.ua
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С завода химической промышленности продолжается массовое хищение.

Усолье-Сибирское. Иркутская область. Власти города Усолье-Сибирское в Иркутской области ввели режим ЧС. Как пишет «Российская газета», причиной послужили опасения в массовом отравлении жителей отходами заброшенного химического завода.

«На территории ООО «Усольехимпром» продолжается массовое хищение объектов, предназначенных для снабжения населения города важными для жизни ресурсами, а также распространение по всей территории Иркутской области демонтированных строительных материалов, зараженных химическими отходами, которое может повлечь за собой нанесение вреда здоровью людей и окружающей среде», - объяснили изданию ситуацию в мэрии.

Введение режима ограничило допуск людей на территорию завода.

За 2018 год на предприятии зафиксированы многочисленные ЧП. Они связаны с хищением и отсутствием военизированной охраны на заброшенном предприятии. В том числе в конце лета из-за этого произошла утечка крайне токсичных хлористых соединений. Скорее всего злоумышленники хотели распилить металл и перевернули цистерну с содержащими хлорхимикатами. В городе объявили тревогу, жителей просили не покидать дома и не открывать окна.

Режим ЧС сохранится до тех пор, пока не будет организована круглосуточная военизированная охрана предприятия.

В СССР «Усольехимпром» являлся крупнейшим предприятием за Уралом химической промышленности. В 2016 году завод «Усолье-Сибирский силикон», работающий на его базе, признали банкротом.

13:25, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
818
0
#чрезвычайная ситуация\n#химия\n#заводы\n#хищение\n#Иркутская область

 

 

 


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