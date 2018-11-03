Поезд и грузовик столкнулись в Краснодарском крае

15 человек пострадали.

Краснодарский край. В Краснодарском крае на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка столкнулись следовавший из Минска в Адлер поезд и грузовик. Об этом говорится в сообщении на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел около 4:10 3 ноября. За помощью после происшествия обратились 15 пассажиров поезда. У всех них, как рассказали в пресс-службе, легкие травмы. Также ранения в результате аварии получили машинист и помощник машиниста. Водитель грузовика, по данным представителей РЖД, доставлен в больницу.

Из-за инцидента, как рассказали в пресс-службе, теперь ожидается задержка пассажирских поездов № 103 сообщением Адлер — Москва и № 335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск. В настоящее время движение поездов на участке, где произошла авария, осуществляется по соседнему пути.

Локомотив, как добавили в пресс-службе, после столкновения «постановке на рельсы не подлежит».