В Ярославской области сосед открыл стрельбу по детям из-за шума

Одного ребенка госпитализировали.

Микляиха. Ярославская область. Житель поселка Микляиха в Ярославской области открыл стрельбу по компании детей. Как сообщила пресс-служба областного МВД России, мужчине мешал шум.

Во вторник, 30 октября, в полицию сообщили, что мальчика 2009 года рождения госпитализировали с подозрением на непроникающее пулевое ранение грудной клетки.

По версии полиции, подозреваемый сосед 1981 года рождения целился в сторону ребенка. Правоохранители изъяли винтовку на экспертизу и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Расследование уголовного дела продолжается.