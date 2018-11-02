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В Ярославской области сосед открыл стрельбу по детям из-за шума

15:11, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
15:11, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
1884
0
#уголовное дело\n#пострадавший ребенок\n#стрельба\n#Ярославская область
Фото: Форпост Северо-Запад
1884
0

Одного ребенка госпитализировали.

Микляиха. Ярославская область. Житель поселка Микляиха в Ярославской области открыл стрельбу по компании детей. Как сообщила пресс-служба областного МВД России, мужчине мешал шум.

Во вторник, 30 октября, в полицию сообщили, что мальчика 2009 года рождения госпитализировали с подозрением на непроникающее пулевое ранение грудной клетки.

По версии полиции, подозреваемый сосед 1981 года рождения целился в сторону ребенка. Правоохранители изъяли винтовку на экспертизу и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

 

 

15:11, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
1884
0
#уголовное дело\n#пострадавший ребенок\n#стрельба\n#Ярославская область

 

 

 


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