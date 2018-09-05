Житель Перми надругался над усыновленными детьми и снимал это на видео

Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Пермь. Пермский край. Жителя Перми приговорили к 18 годам колонии строгого режима за надругательства над усыновленными детьми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

С сентября 2014 года по май 2017 года 50-летний мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних детей. При этом злоумышленник снимал всё на видео и изготавливал порноматериалы.

Всего мужчину обвиняют в 16 эпизодах по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), пункту «а», «в» части 2 статьи 242. 2 УК России («Использование несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов»).