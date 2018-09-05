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Житель Перми надругался над усыновленными детьми и снимал это на видео

12:33, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
12:33, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
347
0
#дети\n#Пермский край\n#Пермь\n#насилие\n#несовершеннолетние\n#колония
Фото: pixabay.com
347
0

Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Пермь. Пермский край. Жителя Перми приговорили к 18 годам колонии строгого режима за надругательства над усыновленными детьми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

С сентября 2014 года по май 2017 года 50-летний мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних детей. При этом злоумышленник снимал всё на видео и изготавливал порноматериалы.

Всего мужчину обвиняют в 16 эпизодах по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), пункту «а», «в» части 2 статьи 242. 2 УК России («Использование несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов»).

12:33, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
347
0
#дети\n#Пермский край\n#Пермь\n#насилие\n#несовершеннолетние\n#колония

 

 

 


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