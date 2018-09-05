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Бывшего владельца сгоревшего в Перми клуба «Хромая лошадь» досрочно освободили

09:10, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
09:10, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
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#МЧС\n#Пермский край\n#Пермь\n#СИЗО\n#колония\n#пожар
Фото: wikipedia.org
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Мужчина вышел после перерасчета срока по новому закону.

Пермь. Пермский край. Бывший владелец сгоревшего в Перми клуба «Хромая лошадь» досрочно вышел на свободу. Мужчину освободили из колонии в Копейске после перерасчета срока по новому закону, пишет RT со ссылкой на URA.RU.

Бизнесмен находился в СИЗО с 2009 до 2013 года. Именно этот срок и был пересчитан из расчета один день в изоляторе – полтора дня в колонии.

Сообщается, что сразу после освобождения Зак улетел в Москву. После этого он планирует съездить подлечиться в Израиль, а потом снова заняться бизнесом.

Пожар в «Хромой лошади» произошёл 5 декабря 2009 года. В результате трагедии погибли 156 человек.

Напомним, в 2013 году Анатолия Зака приговорили к 10 годам и 10 месяцам колонии.

09:10, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
90
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#МЧС\n#Пермский край\n#Пермь\n#СИЗО\n#колония\n#пожар

 

 

 


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